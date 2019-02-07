تقرير: كوريا الشمالية حاولت تزويد ليبيا بالأسلحة

كشف الملخص التنفيذي لتقرير الأمم المتحدة حول العقوبات على كوريا الشمالية والذي سيصدر رسميا في الفترة القادمة، أن كوريا حاولت تزويد الحوثيين في اليمن وجماعات مسلحة في ليبيا والسودان بالأسلحة عبر وسطاء بينهم مُهرّب أسلحة سوري الجنسية.

وأوضح التقريرأن كوريا الشمالية قامت بمحاولات عدّة عبر وسطاء لتزويد ليبيا والسودان وسوريا وجماعة الحوثي في اليمن، بأسلحة ومعدات عسكرية، لم تُعرف أنواعها على وجه الدقة.

وأشارت الأمم المتحدة، أن عناصر مدرجين على قوائم العقوبات في آسيا، اشتروا أجهزة الطرد المركزي لصالح البرنامج النووي في كوريا الشمالية، وباعوا معدات عسكرية لجماعات مسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط

ويأتي التقرير الأممي المتوقع أن يصدر نهاية الشهر أو بداية شهر مارس القادم، قبل أسابيع من القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونغ أون في فيتنام.

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