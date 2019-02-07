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بلعم: حفتر نجح في قتل أغلب قادة الثوار

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

إتهم القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” المصنف محلياً وإقليمياً كمنظمة ارهابية وآمر كتيبة عمر المختار زياد بلعم، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتجنيده الأفراد صغار السن لجرهم وجزهم في حرب خاسرة ولقتال الليبين لبعضهم البعض على حد زعمه .

بلعم إعتبر خلال مداخلة هاتفية  الثلاثاء أن الجيش عبارة عن مؤسسة كاملة ليست مختزلة باسم معين أو شخصية معينة فهو أكبر من أي شخص على حد تعبيره.

وبشأن إدعاء القناة بأن هناك إنشقاقات في صفوف القوات المسلحة على خلفية عملية الجنوب قال أن الانشقاقات الان لا تمثل شيء لأن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) يسير على مسار القذافي بالكتائب الأمنية التي كان ولاؤها للقذافي فقط وليس لليبيا حسب قوله وأن الاخير إستبدل الجيش بكتائب أمنية .

وأضاف :” هذه الانشقاقات ليست عبارة إلا عن أشخاص تفطنوا مؤخراً ومنهم من ساند حفتر في بداية الكرامة للأسف حفتر الآن يتسلط عليهم عندما كنا ننادي أن في بنغازي ثوار ولا يريدون سلطة ولا بناء جيش ولا مؤسسة الناس انجروا خلفه لأحقاد ومآرب شخصية والآن حفتر استخدمهم في بداية عملية الكرامة بعد الإنتهاء منهم وتركهم ، فلو وقف الناس موقف عز في بداية العملية الخسيسة لما وصلوا لهذا الحال”.

بلعم يرى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد إستغل المشاكل القبلية في الجنوب وجاء ليستقوي على قبيلة بقبيلة أخرى باسم الجيش على حد زعمه ، مدعياً بأن القوات المسلحة خسرت الكثير من القتلى والجرحى في معارك الجنوب دون أن تخرجهم للإعلام .  

كما إدعى بلعم بأن من يقود المعارك في الجنوب هم أجهزة مخابرات دولية وضباط لدول مجاورة موجودين على الارض في الجنوب ومعسكرات اخرى في المنطقة الشرقية .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • اخطئت يا اخي بلعم ..؟؟ مهزوم وادي الدوم واسير حسن جاموسه التشادي ماهوه الا دميه في يد اعدائنا اليهود والصليبيين وعملائهم العرب …فهوه مثل منديل الحمام يستعمل لقضاء الحاجه ومن ثم يرمي في سله الزباله …..اليهود والصليبيين هم العدو الحقيقي

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  • وإنت يا مقمل يا بغل لما جايب معاك خوارج ومرتزقة من كل كراع كلب من تونس ومصر والعراق واليمن والسودان والنيجر وتسمي فيهم “ثوار” شنو كنت تبي بالزبط يا وبش؟

    وقاعد تصرح وتبقبق من بعيد لبعيد وهارب لتركيا الوسخة ومخلي خوتك “الثوار” يقتّل ويمزّط فيهم حفتر… علاش ماتمشيش للجنوب ولّا لدرنة باش تواجه الجيش يا سافل؟

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  • سفهاء الأحلام وحدثا الأسنان خوارج هذا العصر /التافهين الذين يقولون مالايعلمون أي قادة ثوار تعني أيها الجاهل الذين أوصلونا إلي هذه الحالة المزرية وأنهكوا البلاد والعباد /العباد الجهلة/والأمي وخوه /بالإضافة إلى من إلتحق بهم من الجرمين وتجار المخدرات والحاقدين

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