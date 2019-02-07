بلعم: حفتر نجح في قتل أغلب قادة الثوار

ايوان ليبيا – وكالات :

إتهم القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” المصنف محلياً وإقليمياً كمنظمة ارهابية وآمر كتيبة عمر المختار زياد بلعم، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتجنيده الأفراد صغار السن لجرهم وجزهم في حرب خاسرة ولقتال الليبين لبعضهم البعض على حد زعمه .

بلعم إعتبر خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء أن الجيش عبارة عن مؤسسة كاملة ليست مختزلة باسم معين أو شخصية معينة فهو أكبر من أي شخص على حد تعبيره.

وبشأن إدعاء القناة بأن هناك إنشقاقات في صفوف القوات المسلحة على خلفية عملية الجنوب قال أن الانشقاقات الان لا تمثل شيء لأن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) يسير على مسار القذافي بالكتائب الأمنية التي كان ولاؤها للقذافي فقط وليس لليبيا حسب قوله وأن الاخير إستبدل الجيش بكتائب أمنية .

وأضاف :” هذه الانشقاقات ليست عبارة إلا عن أشخاص تفطنوا مؤخراً ومنهم من ساند حفتر في بداية الكرامة للأسف حفتر الآن يتسلط عليهم عندما كنا ننادي أن في بنغازي ثوار ولا يريدون سلطة ولا بناء جيش ولا مؤسسة الناس انجروا خلفه لأحقاد ومآرب شخصية والآن حفتر استخدمهم في بداية عملية الكرامة بعد الإنتهاء منهم وتركهم ، فلو وقف الناس موقف عز في بداية العملية الخسيسة لما وصلوا لهذا الحال”.

بلعم يرى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد إستغل المشاكل القبلية في الجنوب وجاء ليستقوي على قبيلة بقبيلة أخرى باسم الجيش على حد زعمه ، مدعياً بأن القوات المسلحة خسرت الكثير من القتلى والجرحى في معارك الجنوب دون أن تخرجهم للإعلام .

كما إدعى بلعم بأن من يقود المعارك في الجنوب هم أجهزة مخابرات دولية وضباط لدول مجاورة موجودين على الارض في الجنوب ومعسكرات اخرى في المنطقة الشرقية .

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