وحدة تمكين المرأة تُضمد جراح نساء تاورغاء

اجتمعت رئيس ونائبة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي وحنان الفخاخري ظهر الأربعاء مع ائتلاف اتحاد نساء تاورغاء اللاتي استعرضن معاناة المرأة التاورغية لعدم وجود بيئة صحية مناسبة لعودتهن.

حيث طالبت اللافي والفخاخري خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء من النساء إعداد تقرير مفصل عن الوضع العام بالمدينة والأولويات التي تحتاجها المرأة حتى تتمكن من العودة، وذلك لدراسته وأخذ كل متطلباتهن بعين الاعتبار.

