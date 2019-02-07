كندا تعتزم استقبال نحو 750 شخصا من ضحايا العبودية في ليبيا

تعتزم السلطات الكندية استقبال نحو 750 مهاجرا من ضحايا العبودية في ليبيا خلال عامين، وفق ما أعلنت الأربعاء. ووفق ما قال وزير الهجرة الفدرالي الكندي أحمد حسين فإن كندا كانت قد استقبلت 150 شخصا من هؤلاء ومنحتهم حق اللجوء.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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