عبد الجليل يُطلع السفير الألماني على خطة الوزارة للنهوض بقطاع التعليم

استقبل وزير التعليم عثمان عبد الجليل الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا رفقة نائب رئيس البعثة الألمانية ديفيدقودش وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.

حيث قدم عبد الجليل خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمقر الوزارة بطرابلس، شرحاً وافياً حول خطة الوزارة في النهوض بقطاع التعليم وتطويره في مختلف مراحله مؤكداً على أن الوزارة عازمة على إدخال برنامج التعليم الرقمي للسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي والعمل على تحويل مناهج تلك المرحلة إلى مناهج رقمية إلكترونية بدلا من الكتب الحالية وتوفير أجهزة حواسيب محموله للتلاميذ، بالإضافة إلى توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية المتمثلة في السبورات الذكية بالفصول.

كما أوضح وزير التعليم بأن هذا المشروع يحتاج إلى إعداد المناهج والكتب الخاصة وتحويلها إلى مناهج رقمية، وتوفير المستلزمات اللازمة مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والسبورات الذكية وتغطية كافة المدارس بشبكة الانترنت.

هذا وأكد عبد الجليل على ضرورة ربط الكليات الجامعية بالدوائر التلفزيونية المغلقة بين الجامعات بحيث تعطى المحاضرة لأكتر من كلية في نفس الوقت، وذلك نظراً للعجز الحاصل في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكداً بأن هذا البرنامج سيستهدف كليات الطب كمرحلة أولى لتحسين جودة التعليم الطبي في الجامعات.

من جهته أكد السفير الألماني بذل كامل جهده لمد العون في كافة البرامج والمشاريع المطروحة، كما وجه الدعوة لوزير التعليم لحضور ملتقى رجال الأعمال والشركات الليبية والألمانية المزمع تنظيمه في تونس خلال المده القريبة القادمة برعاية نائب رئيس الوزراء الألماني.

