الطويل يجتمع مع رؤساء الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية التابعة للرئاسي

ليبيا – إجتمع رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي اللواء ركن عبد الرحمن الطويل أمس الأربعاء مع كل من رؤساء الاركان النوعية وآمري المناطق العسكرية ومديري الإدارات العسكرية في غياب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي اللواء جويلي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة بالمجلس الرئاسي الرفع من قدرات الجيش الليبي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد ورود أنباء عن استبدال السراج للواء الطويل وتعيين محمد الشريف من مدينة ودان ليكون رئيس أركان الوفاق .

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