التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بليبيا ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء.

وناقش اللقاء آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي و المالي، والتدقيق على المركزي والترتيبات المالية لسنة 2019.

