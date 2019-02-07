الطاهر يبحث آلية عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا في مجال الصحة

بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، آلية عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا في مجال الصحة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس الأربعاء، مع مسؤولي إدارتي التعاون الدولي والمنظمات بوزارتي الخارجية والصحة، حيث ناقش المجتمعون، آلية التنسيق بين الإدارات المختصة في الوزارتين مع ديوان مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتبادل المعلومات، والبيانات حيال المنظمات الدولية العاملة في ليبيا في مجال الصحة.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي لإدارة التواصل، وتم الاتفاق على وضع تصور يقضي بمراجعة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة في السابق، ومدى الاستفادة منها للرفع من مستوى أداء المرافق الصحية بما يعود بالنفع على المواطنين.

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