غارة فرنسية جديدة قرب الحدود الليبية

أعلنت فرنسا أن طائراتها الحربية من طراز ميراج 2000، قد نفذّت أمس الأربعاء، ضربات جوية جديدة على آليات مُحمّلة بالأسلحة الثقيلة شمال شرق تشاد، في ثاني قصف جوي يستهدف أرتال مُسلحة قادمة من ليبيا.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان لها حول الغارة الجوية، إن الضربات الجوية كانت بالتنسيق مع السلطات التشادية، مُشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة قرابة 20 آلية.

وحول تفاصيل العملية العسكرية، أشارت رئاسة الأركان إلى أن طائرة دون طيار من طراز “ريبر” قد تولّت مُهمّة توفير الدعم اللازم لمُقاتلات “ميراج 2000” التي نفذّت العملية.

يُشار إلى أن مُقاتلة “ميراج” تتبع الجيش الفرنسي كانت قد نفذت ضربة جوية على أهداف شمال تشاد، الاثنين، تمثلت بقافلة مكونة من40 سيارة من نوع “بيك أب” تابعة لجماعة مسلحة توغلت عبر الحدود التشادية الليبية.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري قد ذكر أن عناصر الميليشيات فرت من الجنوب عبر مناطق صحراوية إلى دولة تشاد، تحت وطأة ضغط عمليات الجيش الوطني لتطهير الجنوب.

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