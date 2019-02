المتوسط:

ترددت أنباء عن تعرض الكتيبة 177 المتمركزة في أوباري لهجوم مسلح وسقوط قتلى وجرحى.

وكان الجيش الليبي قد أعلن انتشاره في مدينة أوباري وسيطرته على مراكز ومؤسسات المدينة، وتوليه مسئولية تأمين حقل الشرارة النفطي.

