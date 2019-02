بعد أنباء عن إقالته …” الطويل ” يلتقي الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية

المتوسط:

عقد رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي اللواء ركن عبد الرحمن الطويل اجتماعا ، أمس الأربعاء، مع كل من رؤساء الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية ومديري الإدارات العسكرية.

وناقش الاجتماع كيفية الرفع من قدرات الجيش الليبي ، ولم يحضر آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي اللواء أسامة جويلي هذا الاجتماع.

وترددت أنباء عن صدور قرار لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج بإقالة اللواء الطويل وتعيين محمد الشريف من مدينة ودان ليكون رئيس أركان الوفاق خلفاً له

