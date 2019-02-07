السراج يأمر كنّه بالقتال لإستعادة أوباري وسقوط قتيل وثلاثة جرحى من الجيش

ليبيا – أكد مصدر هام مقرب من ” الفريق ” على كنه تلقيهم أمراً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” بإتخاذ ما وصفها بـ ” الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن مدينة أوباري وإستعادتها من مليشيات حفتر ” مؤكداً بأن السراج أعرب عن إستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم لهم لـ ” بناء ودعم القوات المسلحة ” .

ويشهد جنوب مدينة أوباري إشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات من الجيش على رأسها الكتيبة 177 مشاة قيادة عامة بإمرة عقيد خليفة الصغير ومسلحين تابعين للمكلف يوم أمس من الرئاسي بمنطقة سبها العسكرية ” فريق ” علي كنة ” وخلفت حتى الآن قتيل وثلاثة جرحى .

وقال المصدر إن إشتباكات تجري الآن فى محيط تمركزات لما شدد على وصفها بـ ” مليشيات حفتر ” فى المدينة مؤكداً تنسيقهم مع المجلس الرئاسي فى العمليات الجارية بالخصوص بما فى ذلك إستعادة المرافق النفطية فى المنطقة مع الإستعانة بالمنطقة العسكرية الغربية بقيادة ” لواء ” أسامة جويلي إذا دعت الحاجة ، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من الرئاسي .

وأضاف بأنهم قادرون على تأمين كامل مدينة أوباري لوحدهم وبأنهم لم يعودوا فى حاجة لأي قوات من خارجها بما فى ذلك تلك التي فضت الإشتباك بينهم وبين قبيلة التبو بعد سنة من القتال مابين سنتي 2015 – 2016 .

ورداً على إتهام المتحدث باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري لـ علي كنه بتنفيذ أجندة قطرية جلبها معه من الدوحة عندما كان مقيماً هناك إضافة لتستره على عناصر من تنظيم القاعدة الذي قصفه الطيران الأمريكي مراراً هناك ، رفض المصدر هذه الإتهامات وقال بأن ” حفتر ” يلقي الإتهامات جزافاً على دولة قطر وأي دولة أخرى لتشويه خصومه مشيداً بما وصفه الدور الإنساني للدوحة فى المدينة ورعايتها لإتفاق سلام فيها سنة 2015 .

يشار إلى أن قوات تابعة للجيش كانت قد دخلت يوم أمس إلى مدينة أوباري وتمركزت في مختلف مفترقاتها وأحيائها فيما كانت تستعد عناصر من جهاز الردع ومكافحة الإرهاب والأمن الداخلي لدخول المدينة والبحث عن مطلوبين من تنظيم القاعدة يختبئون فى بعض أحيائها ومنهم فارون من مالي والجزائر إضافة لبعض الليبيين المنخرطين فى تنظيمات الصحراء منهم من هو تابع للجزائري ” عبدالمالك دروكال ” المكنى ” أبو مصعب عبدالودود ” وعناصر القيادي ” إياد أغ غالي ” وغيرهم.

المرصد – خاص

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