ليبيا والمهاجرين مثار تراشق للتصريحات الإيطالية

دعا السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي المعارض “نيكولا فراتوياني” حكومة بلاده إلى تقديم الاعتذار عما وصفها بحماقاتها الصادرة عنها يوميا.

ونقل “فراتوياني” في تدوينة له على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي ما قاله رئيس الأركان السابق للقوات البحرية الأميرال “جوزيبي دي جورجي” بشأن عدم وجود موانئ آمنة في ليبيا بسبب حالة صراع بين الجماعات المسلحة وهو ما يجعل المهاجرين في حالة أَسر غير إنسانية فيما ستكون الممرات الإنسانية ضرورية لإدارة ظاهرة الهجرة على حد قول “دي جورجي”.

وأشار “فراتوياني” إلى عدم امتلاكه ما يقوله بعد كلمات “دي جورجي” إلا أن الحكومة يجب أن تعتذر على أي حال على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية