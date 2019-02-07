التعليم تؤكد على إدخال برنامج التعليم الرقمي للتعليم الأساسي

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، عزم

الوزارة على إدخال برنامج التعليم الرقمي للسنة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

وقال الوزير، الأربعاء، خلال لقائه بسفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” إن هذا المشروع يحتاج إلى إعداد مناهج وكتب خاصة وتحويلها إلى مناهج رقمية ،وتوفير أجهزة حاسوب محمولة وسبورات ذكية وتغطية كافة المدارس بشبكة “الأنترنت”.

وبين الوزير، أن التعليم الجامعي يحتاج لربط كل الكليات

بالدوائر التلفزيونية المغلقة لكي تعطى المحاضرة لأكثر من كلية في ذات الوقت ،

مشيرا إلى العجز الحاصل في أعضاء هيئة التدريس ،و أن هذا البرنامج يستهدف كليات

الطب أولا لتحسين جودة التعليم الطبي.

وأضاف الوزير، أنه من الضروري تطوير التعليم التقني

والفني والمعاهد التابعة لها وربطها بالمؤسسات المناظرة لها في ألمانيا وتسهيل

إجراءات قبول الطلاب الليبيين وإعطائهم التأشيرات والإقامات للدراسة بألمانيا.

ومن جهته أبدى “أوفتشا” استعداده لمد يد العون في المشاريع والبرامج التي طرحها الوزير ،موجها دعوة للوزير لحضور ملتقى رجال الأعمال والشركات الليبية والألمانية في تونس.

يذكر أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق أجرت الفترة

الأخيرة عدة تحسينات على سير العملية التعليمية.

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