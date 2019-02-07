ويليامز تلتقي أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان العملية السياسية في ليبيا وعن المشاركة في الملتقى الوطني الجامع الذي تعد له البعثة خلال الفترة القادمة.

وفي سياق مُتصل، ذكرت البعثة أمس أن ستيفاني التقت مع وحدة دعم و تمكين المرأة في المجلس الرئاسي لبحث المُشاركة النسائية في الملتقى الوطني، ودور ذلك في تحقيق التسوية التاريخية بين الليبيين التي تسعى لها البعثة.

وأكدت نائبة المبعوث الأممي خلال اللقاء أن المُشاركة النسائية سيكون لها دور كبير وبارز في إنجاح المُلتقى.

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