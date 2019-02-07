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ويليامز تلتقي أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان العملية السياسية في ليبيا وعن المشاركة في الملتقى الوطني الجامع الذي تعد له البعثة خلال الفترة القادمة.

وفي سياق مُتصل، ذكرت البعثة أمس أن ستيفاني التقت مع وحدة دعم و تمكين المرأة في المجلس الرئاسي لبحث المُشاركة النسائية في الملتقى الوطني، ودور ذلك في تحقيق التسوية التاريخية بين الليبيين التي تسعى لها البعثة.

وأكدت نائبة المبعوث الأممي خلال اللقاء أن المُشاركة النسائية سيكون لها دور كبير وبارز في إنجاح المُلتقى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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