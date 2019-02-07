مديرية أمن بنغازي تضبط عصابة تقوم بتهريب واحتجاز العمالة المصرية

العنوان-بنغازي

تمكن أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط عصابة تقوم بجلب العمالة المصرية من مدينة البيضاء إلى بنغازي وتقوم بحجزهم في مكان معد لذلك مقابل الإفراج عنهم بمبلغ مالي وقدره 2500 دينار لييي.

وعقب ورود المعلومات للتحريات العامة والتأكد منها ،تم ضبط المتهم متلبسا، وذلك من خلال وضعه عدد من العمالة المصرية المهربة من البيضاء لبنغازي في حقيبة السيارة الخاصة به الخلفية.وبعد التحقيق معه اعترف بجريمته مؤكدا تعاونه مع أحد أقاربه في المدينة لإتمام اجراءات نقل العمالة وتهريبهم.

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