بن شرادة: تعيين علي كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية خلط للأوراق

قال عضو مجلس الدولة عن منطقة الجنوب سعد بن شرادة، إن قرار تعيين علي كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية عبارة عن خلط للأوراق.



وبين بن شرادة في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن ذلك يتناقض مع تصريحات السراج ذاته وبياناته حول رفضه للميليشيات الأجنبية المسلحة، وانتهاكها للسيادة الليبية، مبيناً أن السراج اتخذ قرار تعيين كنة المخزي للغاية، والذي يمثل فتنة حقيقية في ليبيا، بضغط من جهات وأشخاص لا تريد استقرار البلاد.



وأردف عضو مجلس النواب بالقول، أن أهالي الجنوب حسموا أمرهم بالوقوف إلى جانب الجيش الذي يخوض معركته ضد الإرهاب، محملاً المجلس الرئاسي مسؤولية تبعات هذا القرار.



وختم بن بن شراد قوله بالتأكيد، أن علي كنة لن يكون له أي تأثير يذكر على أرض الواقع بوجود الجيش، الذي يحقق انتصاراته على الميليشيات الاجنبية المسلحة.



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