مساع لتطوير تعليم ليبيا بخبرات ألمانية

التقى وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا رفقة نائب رئيس البعثة الألمانية ديفيد قودش لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.

وخلال اللقاء قدم عثمان شرحاً وافياً حول خطة الوزارة في النهوض بقطاع التعليم وتطويره في مختلف مراحله مؤكداً على أن الوزارة عازمة على إدخال برنامج التعليم الرقمي للسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

كما أكد أن الوزارة عازمة على تحويل مناهج تلك المرحلة إلى مناهج إلكترونية بدلا من الكتب الحالية وتوفير أجهزة حواسيب محمولة للتلاميذ بالإضافة إلى توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية المتمثلة في السبورات الذكية بالفصول.

وكان السفير الألماني قد أجرى زيارة إلى كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس بحث خلالها سُبل تطوير التعاون بينها وبين الجامعة الألمانية.

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