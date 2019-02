كتيبة خالد بن وليد: مقتل داعشي واستشهاد 4 في مطاردة بأم الأرنب

المتوسط:

أعلنت كتيبة خالد بن الوليد، التابعة للجيش، ” إنها تنعي 4 من أفرادها بعد مقتلهم في مطاردة مع أحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين”.

وأكدت الكتيبة ، ” إن أسماء عناصرها الذين استشهدوا هم، معاذ جمعة عبدالله الزياني ، علي موسى توري التباوي ، ابراهيم زيدان حسين أصويد ، بركة واهلي التباوي”.

وأكملت الكتيبة، ” إنه على تمام الساعة 12:15 ظهر أمس الأربعاء، وردت معلومة لدى كتيبة خالد بن الوليد تفيد بمقتل رجل الأمن رئيس عرفاء بركة واهلي التباوي على الطريق الزراعي أم الأرانب المركز وسرقة سيارته التي تتبع لمركز أمن أم الأرانب”.

وأضافت الكتيبة، ” تحركت على الفور قوة تابعة للكتيبة وقامت بجمع الإستدلالات وقامت باقتفاء أثر السيارة حيث سلكت الطريق الترابي الذي يمر غرب بلدة تويوي وفور رؤيتها تبادل معا أفراد الكتيبة إطلاق النار، حيث استشهد 3 من أفراد الكتيبة وجرح 2، قبل أن يتم قتله حيث تبين أنه من عناصر تنظيم داعش “.

