المتوسط:
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.375 دينار
|4.37 دينار
|اليورو
|4.97 دينار
|4.89 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.50 دينار
|5.42 دينار
|الليرة التركية
|0.84 دينار
|0.76 دينار
|الدينار التونسي
|1.42 دينار
|1.34 دينار
|الجنية المصري
|0.240 دينار
|0.232 دينار
|الدولار الكندي
|3.315 دينار
|3.297 دينار
|الدينار الاردني
|6.00 دينار
|5.92 دينار
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