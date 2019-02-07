المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس، القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.375 دينار 4.37 دينار اليورو 4.97 دينار 4.89 دينار الجنية الاسترليني 5.50 دينار 5.42 دينار الليرة التركية 0.84 دينار 0.76 دينار الدينار التونسي 1.42 دينار 1.34 دينار الجنية المصري 0.240 دينار 0.232 دينار الدولار الكندي 3.315 دينار 3.297 دينار الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

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