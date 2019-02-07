السلاك: السراج لم يكلف جهة جديدة لتأمين طرابلس

أكد الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك عدم صدور تكليفات جديدة من رئيس المجلس فائز السراج بشأن خطة تأمين العاصمة طرابلس والترتيبات الأمنية.

وأشار السلاك في بيان صدر عنه إلى أنه لا توجد أي جهة جديدة عسكرية أو أمنية تم تكليفها مؤخرا بخلاف الجهات المكلفة ضمن الخطة المعتمدة من السراج بوصفه “القائد الأعلى للجيش” بموجب القرار رقم 1439.

هذا وأتى نفي السلاك إثر صدور بيان من الكتيبة 301 مشاة بشأن تمركزها في مناطق جنوب العاصمة طرابلس تنفيذا للترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة الوفاق بدعم من البعثة الأممية.

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