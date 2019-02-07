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برلماني : قرار ” السراج ” بتعيين ” كنة” هدفه إحداث فتنة في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة الجنوب سعد بن شرادة، “إن تعيين علي كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية خلط للأوراق”.

وأضاف بن شرادة، ” أن السراج اتخذ قرار تعيين كنة المخزي للغاية، والذي يمثل فتنة حقيقية في ليبيا، بضغط من جهات وأشخاص لا تريد استقرار البلاد”.

وأوضح بن شرادة ، ” علي كنة لن يكون له أي تأثير يذكر على أرض الواقع بوجود الجيش، الذي يحقق انتصاراته على الميليشيات الأجنبية المسلحة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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