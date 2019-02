برلماني : قرار ” السراج ” بتعيين ” كنة” هدفه إحداث فتنة في ليبيا

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة الجنوب سعد بن شرادة، “إن تعيين علي كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية خلط للأوراق”.

وأضاف بن شرادة، ” أن السراج اتخذ قرار تعيين كنة المخزي للغاية، والذي يمثل فتنة حقيقية في ليبيا، بضغط من جهات وأشخاص لا تريد استقرار البلاد”.

وأوضح بن شرادة ، ” علي كنة لن يكون له أي تأثير يذكر على أرض الواقع بوجود الجيش، الذي يحقق انتصاراته على الميليشيات الأجنبية المسلحة”.

