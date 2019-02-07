لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب تزور الجفرة والقطرون

قال رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية بالجنوب التابعة لصحة الوفاق الطاهر سليمان، إنهم تمكنوا من تحديد احتياجات مستشفى العافية بمدينة هون ومستشفى سوكنة القروي والمركز الصحي زلة ومستشفى ودان بعد زيارتها وتفقد سير العمل داخلها.

من جانبه قال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة عمر الطوير إن إدارته ستشرع في تفعيل عمل مكاتب التفتيش والمتابعة في المرافق الصحية بالجنوب، وستجري اجتماعات دورية لها من أجل متابعة سير أعمالها.

جاء ذلك في زيارة قامت بها اللجنة الأربعاء للمرافق الصحية التابعة لبلدية الجفر ومستشفى القطرون العام، بعد أن أنهت زيارتها لمستشفى تراغن.

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