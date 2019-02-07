بومبيو: مقاتلو داعش يحاولون الهروب من سوريا والتمركز في ليبيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تحرك مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي من سوريا إلى دول أفريقية.

وقال بومبيو لقناة فوكس بيزنس، اليوم الخميس، ردا على سؤال، عما إذا كان يخشى أن ينتقل المسلحون من سوريا إلى دول أخرى؟ “نعم، يحاولون القيام بذلك، منذ فترة طويلة يحاولون (الهروب) والتمركز في شمال أفريقيا أو في ليبيا”.

وأضاف الوزير: “مهمتنا منعهم من الاستيلاء على الأراضي، والحفاظ على الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية”.

وكان مايك بومبيو قال خلال اجتماع للتحالف الدولى ضد داعش، فى واشنطن، إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية الحرب على داعش، مجددا التزام بلاده التام بمحاربة التنظيم الإرهابى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، علينا هزيمة داعش نهائيا ومنع وجود أي ملاذ آمن له.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم إنه يتوقع الإعلان بصورة رسمية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير عن أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد استعاد السيطرة على جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي.

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