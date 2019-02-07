المشري يطالب أمريكا بوقف التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة ليبيا عبر منع التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا الداخلية.

وأوضح المشري في كلمة له بمقر الكونغرس الأمريكي بواشنطن، أن أكبر التحديات التي تواجهها ليبيا حاليا هي التدخلات الإقليمية السلبية في الشأن الليبي، قائلا إن الليبيين لو أتيحت لهم الفرصة ليقولوا كلمتهم ويقرروا مصيرهم، فهم قادرون على حل الأزمة الراهنة، وفق قوله.

هذا وشدد المشري على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري، لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

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