سيالة يطالب المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في مكافحة الإرهاب

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، لمنع تنقل الإرهابيين مع تدفقات الهجرة غير النظامية، وتقييد تحركات المقاتلين الأجانب.

وأكد سيالة في كلمة له بمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة في واشنطن الأربعاء، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العملياتي بين دول التحالف وليبيا لمكافحة عمل المجموعات الإرهابية ومنع إمدادها بالسلاح، إضافة إلى تدريب أجهزة المخابرات والشرطة والجيش، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

ودعا سيالة دول التحالف لإدراج ليبيا في برامج إعادة الإعمار، نتيجة الدمار الذي لحق بالمناطق التي شهدت معارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة، وفق قوله.

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