المتوسط:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ” إن المسلحين ومقاتلي داعشي يهربون من سوريا والتمركز في شمال أفريقيا أو في ليبيا”

وقال بومبيو ، خلال تصريحات له مع قناة فوكس بيزنس، اليوم الخميس، ” إن مهمتنا منعهم من الاستيلاء على الأراضي، والحفاظ على الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية”.

The post وزير الخارجية الأمريكي : مقاتلو داعش يهربون من سوريا ويتمركزون في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية