تعليم الوفاق تبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم والبحث العلمي

بحث وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق “عثمان عبد الجليل”، مع السفير الألماني لدى ليبيا (أوليفر اوفتشا)، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي .

ووفق ما أورد المكتب الإعلامي للوزارة، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء، استعرض خلاله الوزير خطة الوزارة في النهوض بقطاع التعليم وتطويره في مختلف مراحله، مبيناً عزم الوزارة، إدخال برنامج التعليم الرقمي للسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، والعمل على تحويل مناهج تلك المرحلة إلى مناهج رقمية (إلكترونية).

هذا وبحث الجانبان، سبل تسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين، ومنحهم التأشيرات الإقامات اللازمة للدراسة في ألمانيا.

من جانبه، أكد السفير الألماني بذل مساعيه لمد العون في كافة البرامج والمشاريع المطروحة ، كما وجه الدعوة لوزير التعليم، لحضور ملتقى رجال الأعمال والشركات الليبية والألمانية المزمع تنظيمه في تونس خلال المده القريبة القادمة، برعاية نائب رئيس الوزراء الألماني.

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