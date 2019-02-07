إنجاز 25 عملية قسطرة قلبية بنجاح في مركز طبرق الطبي

العنوان-طبرق

تمكّن الفريق الطبي في غرفة عمليات القسطرة القلبية، في مركز طبرق الطبي من إجراء ” 25 ” عملية قسطرة قلبية مابين ” التشخيصية ، و العلاجية ”.

وأوضح استشاري جراحة القلب والشرايين في مركز بنغازي الطبي الدكتور “عبدالهادي الكاديكي” ، أن العمليات أجريت لعدد من المرضى من مختلف مدن و مناطق ليبيا بالمنطقة الشرقية .

وأشار الكاديكي – بحسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي – بأن العمليات كانت بمشاركة أطباء القسم الدكتور أحمد سحنون والدكتور عادل سعيد، وبمشاركة ممرضين وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية في مركز طبرق الطبي.

وأضاف استشاري جراحة القلب والشرايين أن إدارة مركز طبرق الطبي، ستستمر في استضافة الزّوار الاستشاريين في أمراض القلب؛ لغرض إجراء هذه العمليات ، التي تستلزم جهدا ماليا وجسديا، على المواطن الليبي في الخارج، تخفيفًا عليهم.

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