داخلية الوفاق تعلن القبض على تاجر مخدرات وخمور أجنبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قبضت على شخص ليبي الجنسية يتاجر بالمخدرات

والخمور الأجنبية.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية الاربعاء، إن التاجر

ضبط أثناء عملية بيع و شراء المخدرات والخمور مشيرا إلى إحالته لنيابة مكافحة

المخدرات لإتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أعلنت الأسبوع

الماضي القبض على مجموعة مسلحة غير ليبية

تمارس السطو المسلح والحرابة والقتل تحت التعذيب بمنطقتي السواني والكريمية. بينهم

عضو في المعارضة التشادية برتبة مقدم.

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