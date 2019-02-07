الكبير يبحث ملف الترتيبات المالية لسنة 2019

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي، والترتيبات المالية لسنة 2019.

وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف، جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بليبيا، ستيفاني وليامز.

وفي لقاء آخر عقد صباح اليوم الخميس، بحث الكبير مع مديرعام المركز الوطني لدعم القرار نوري خليفة العبار، الترتيبات المالية لسنة 2019.

وشمل القاء الذي حضره أيضاً، وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني.فرج بومطاري وآلية التعاون بين المركزي والمالية للحد من الفساد وترشيد الإنفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا