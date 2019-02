المتوسط:

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني مع د. لميس بن سعد ود. محمد المبروك والسيد عبد الرحيم الشيباني من الهيئة الطرابلسية .

وناقش اللقاء آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا وكيفية طرح حلول للأزمة الليبية وانفراجة الانسداد السياسي .

