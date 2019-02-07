عدل الوفاق تشارك بأعمال مؤتمر “الوصول للعدالة” في هولندا

يشارك وفد من وزارة العدل الليبية، في أعمال مؤتمر “الوصول للعدالة” اليوم الخميس، المنقعد في المملكة الهولندية.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل، وصل الوفد الذي يرأسه وزير العدل المفوض محمد لملوم، إلى مدينة لاهاي أمس الأربعاء، حيث عقد لقاء مع وزيرة التجارة الخارجية و التعاون الإنمائي، تم خلاله مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين والدعم الذي تقدمه هولندا في مجال بناء قدرات وزارة العدل والجهاز القضائي.

وعلى هامش الزيارة أيضاً، بحث وزير العدل، مع نظيره الهولندي،التحديات التي تواجه وزارتي العدل والأجهزة القضائية في البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية والجرائم الإلكترونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا