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بريطانيا: النزاع في ليبيا لا يمكن أن يحسم عسكريا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، إنه لا يمكن لأي من أطراف النزاع في ليبيا أن يحسم الخلاف عسكريا.

وأضافت بيرس في مقابلة مع قناة الجزيرة الأربعاء أن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تشكيل حكومة وطنية، على أمل أن تحذو الأطراف الإقليمة حذو بلادها وفق تعبيرها.

وثمنت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة خطة البعثة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي وجعله في خدمة المواطن وتحييده عن الصراع، وذلك من خلال تطلع البعثة لحسن توزيع الموارد وفعالية المؤسسات الاقتصادية.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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