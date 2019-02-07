بريطانيا: النزاع في ليبيا لا يمكن أن يحسم عسكريا

قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، إنه لا يمكن لأي من أطراف النزاع في ليبيا أن يحسم الخلاف عسكريا.

وأضافت بيرس في مقابلة مع قناة الجزيرة الأربعاء أن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تشكيل حكومة وطنية، على أمل أن تحذو الأطراف الإقليمة حذو بلادها وفق تعبيرها.

وثمنت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة خطة البعثة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي وجعله في خدمة المواطن وتحييده عن الصراع، وذلك من خلال تطلع البعثة لحسن توزيع الموارد وفعالية المؤسسات الاقتصادية.

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