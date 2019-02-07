القيادة العامة «تهيب» بالمؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية «تهيب» في بيان مقتضب على صفحتها بموقع «فيسبوك» ليل الأربعاء «بالمؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها في وقت سابق بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل».
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بوابة الوسط
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