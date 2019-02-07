ماذا في اجتماع المجلس التسييري طبرق برجال الأعمال؟

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماعا موسعاً مع رجال الأعمال والمال والغرفة التجارية بالمدينة للمطالبة بدعم الحركة الاقتصادية والاستثمار ببلدية طبرق وما جاورها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالبلدية صلاح فؤاد لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” بطبرق أن رئيس المجلس التسييري أكد خلال اجتماعه برجال الأعمال على أهمية دور القطاع الخاص في بناء المدينة وازدهارها وتنميتها، مؤكدًا على مد يد العون لكافة المشاريع والاستثمارات التي تساعد في نهوض المدينة.

وأشار فؤاد أن مثل هذه الملتقيات تدعم وتساعد المجلس في حل بعض المختنقات وتساعد في إقامة مشاريع ذات جدوى مهمة للمدينة وتخدم أهلها، مضيفًا أن الاجتماع ناقش المختنقات التي تشهدها مدينة طبرق لدعمها حسب المتاح.

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