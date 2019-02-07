بلدية اجخرة تبارك عمليات الجيش في الجنوب وتستنكر تصرفات الرئاسي

العنوان-إجخرة

أصدر أهالي وأعيان المجلس البلدي اجخرة بيان أيدوا فية عمليات الجيش الليبي العسكرية في الجنوب .

واستنكر البيان ما يقوم به المجلس الرئاسي و قوات المدعو أسامة الجويلي ومليشيات سرايا إرهاب بنغازي و بقايا قوات المدعو إبراهيم الجضران التي تعمل على عرقلة عملية تأمين الجنوب و تقسيم البلاد بدعم من دول خارجية حسب البيان .

وأكد البيان على وقوف أهالي اجخرة بجانب الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر داعياًالقبائل الشريفة وأهالي الجنوب إلى الاصطفاف صفا واحد ضد المجموعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا ودعم الجيش الليبي في عملية تأمين الجنوب.

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