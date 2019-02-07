بلدية طبرق تطلق حملة نظافة شاملة بالمدينة

شرعت بلدية طبرق في حملة نظافة مكثفة انطلقت من جزيرة البوستر شرقًا، مرورا بالطريق الدائري الأول حتى الطريق الدائري الثاني وكافة الشوارع الرئيسية وكورنيش مدينة طبرق.

وأكد مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” في طبرق أن الحملة كانت بإشراف وتنظيم الشركة العامة لخدمات النظافة وفق الخطة المعدة لإنقاذ المدينة من تراكم أكياس القمامة وما قد تسببه من انتشار للأمراض.

فيما أكدت بلدية طبرق بأن شركة الأشغال العامة بطبرق تعمل بشكل اعتيادي كما طمأنت سكان المدينة بأنه خلال هذا الأسبوع ستشهد المدينة نتائج ملموسة لهذه الحملة على أرض الواقع.

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