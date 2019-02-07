مفوضية الانتخابات تستلم القانون المعدل بشأن الاستفتاء على الدستور

سلّم مجلس النواب القانون المعدل الخاص بعملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكانت المفوضية قد استلمت قانون الاستفتاء في نهاية نوفمبر من العام الماضي، إلا أن رئيس المفوضية الدكتور عماد السائح، أعلن في مؤتمر صحفي عقده بالخصوص في السادس من شهر ديسمبر الماضي أن هناك ملاحظات على بعض مواد القانون يجب تعديلها حتى يتسنى للمفوضية تنفيذ القانون.

وحضر السائح جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق لتوضيح التعديلات المطلوبة على قانون الاستفتاء، حيث جرى إصدار هذا القانون المعدل وتسليمه من قبل مجلس النواب للمفوضية أمس الإثنين.

وكان عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، قال إن التعديلات على القانون الاستفتاء على مشروع الدستور شملت المادة رقم (2) حيث جرى حذف التعليل في حال تصويت الناخب بـ(لا) على مشروع الدستور، و«تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) وفق الصياغة التالية (تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة إلى مجلس النواب للاعتماد، وتصادق عليها الهيئة التأسيسية».

وأضاف فحيمة أن التعديلات شملت كذلك «المادة (11)، حيث تضاف الفقرة التالية (وفي حال عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء».

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