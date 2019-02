وزير ” تعليم الوفاق”  يحدد شروط اعتماد مناهج مدارس التعليم الأجنبي

المتوسط:

عقدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني ورشة عمل حول مناهج مدارس التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية بمدرج الأكاديمية الليبية بجنزور، اليوم الخميس.

ومن جانبه أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل ، ” أنه لن يتم البت في موضوع اعتماد مناهج مدارس التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية”.

وأكمل عبد الجليل ،” لن يحدث ذلك إلا بعد أن يعقد اجتماع موسع بين كل من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بالوزارة وإدارة التعليم الخاص و إدارة الجامعات والمركز الثقافي البريطاني ومديري مدارس التعليم الأجنبي بليبيا لوضع معايير وشروط واضحة لاعتماد مناهج التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية وآلية منظمة للأشراف على العملية التعليمية داخل تلك المدارس”.

