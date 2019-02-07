مؤسسة الاستثمار تعلن إستعادة سيطرتها المباشرة على محفظة ليبيا أفريقيا

ليبيا – أعلنت المؤسسة الليبية للإستثمار عن إتخاذها إجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

الليبية للإستثمار أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن هذه الإجراءات هي جزء من الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي بدأتها المؤسسة لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة وتقديم التقارير. ومنها إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بأفراد ليس لهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف.

ولفتت إلى أنها سوف تمضي بالاستمرار بعمليات التدقيق والمحاسبة وستكون التحقيقات الجنائية ركيزة من ركائز الإصلاحات بتعيين شركة عالمية ذات سمعة مهنية عالية بحسب وصف المؤسسة لإجراء هذه التحقيقات.

كما أكدت على أنه مع تقدم الإنجاز في هذا الأمر ستخضع استثمارات المؤسسة والدعاوي القضائية للتحقيقات من أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية