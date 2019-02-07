الشرارة يتصدر المشهد الاقتصادي مُجدداً

تصدر حقل الشرارة من جديد المشهد الاقتصادي في ليبيا بعد أن أعلن الجيش السيطرة عليه الأربعاء وطالب المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عنه، التي سبق أن أعلنتها في العاشر من ديسمبر الماضي نتيجة إغلاق الحقل من مسلحين متضامنين مع حراك فزان.

وأثّر توقف إنتاج حقل الشرارة الذي يُعدّ أكبر الحقول النفطية في ليبيا بقدرة إنتاجية تبلغ 350 ألف برميل يوميا، على الإيرادات العامة إذ انخفضت مستويات استخراج النفط اليومي من مليون وثلاثمئة ألف برميل يوميا إلى ثمانمئة وخمسة وثمانين ألف برميل، بحسب مؤسسة النفط.

وشغلت حالة القوة القاهرة اهتمام الشركات النفطية العالمية أيضا حيث كشفت شركة /أو أم في/ OMV النمساوية، أمس الأربعاء، عن توقعها حول الشرارة إذ رجحت أن يتم استئناف الإنتاج داخله في مارس المقبل.

ويتوقّع مهتمون بالوضع النفطي في ليبيا أن تصدر المؤسسة الوطنية للنفط خلال الساعات المقبلة بيانا حول إمكانية عودة الحقل للإنتاج بشكل تدريجي من عدمها أو إرجاء الأمر إلى التهيئة الفنية قبيل اتخاذ أي قرار.

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