أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، ” إن بلادها تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تشكيل حكومة وطنية”.

وأكملت بيرس، خلال تصريحات لها ،” أنه لا يمكن لأي من أطراف النزاع في ليبيا أن يحسم الخلاف عسكريا”.

وأوضحت بيرس، ” إن بريطانيا تدعم جهود البعثة الأممية لحسن توزيع الموارد وفعالية المؤسسات الاقتصادية”.

