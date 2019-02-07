الأرصاد الجوية: اعتدال الطقس بداية من السبت القادم

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية الخميس، باعتدال

الطقس على معظم المناطق بداية من السبت القادم.

وقال المركز على صفحته الرسمية، إن أغلب مناطق الشمال

تبقى تحت تأثير امتداد المنخفض الجوي في شرق المتوسط مع سقوط أمطار من وقت لآخر

على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى الشرق اليوم وغدا.

وأفاد المركز بنزول حبات البرد وسحب رعدية على الجبل الأخضر ودرجات الحرارة تتراوح مابين “14-20” ولا تتجاوز “10” على المرتفعات الجبلية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية قال الأربعاء، إن

السحب ستنقشع عن مناطق الشمال الغربي.

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