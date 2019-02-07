حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (7 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي، مشيرًا إلى أن الطقس يميل إلى الاستقرار على باقي المناطق.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

ما زالت السحب الممطرة تتكاثر من حين لآخر اليوم وصباح غد على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت، واحتمال تكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

والرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (14-18) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية، وتسجل اعتدالاً في درجات الحرارة من يوم السبت.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانًا، ومن المتوقع تكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والـمعتدلة تنشط اليوم على الخليج، فيما تتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين ( 14 – 19 ) مْ ولا تتجاوز (09) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16- 19) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم السبت.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 20) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 09 15 مغطاة جزئيا بالسحب 08 16 قليلة السحب طرابلس 09 15 سقوط أمطار متفرقة 09 16 سقوط أمطار متفرقة صباحا العزيزية 07 14 قليلة السحب تتكاثر احيانا 07 15 قليلة السحب تتكاثر احيانا الزاوية 09 15 مغطاة جزئيا بالسحب 08 16 مغطاة جزئيا بالسحب الخمس 09 15 سقوط أمطار متفرقة ورياح نشطة 09 16 سقوط أمطار متفرقة صباحا مصراتة 10 15 سقوط أمطار متفرقة ورياح نشطة 09 15 سقوط أمطار متفرقة صباحا سرت 10 15 سقوط أمطار متفرقة 09 15 سقوط أمطار متفرقة صباحا نالوت 04 12 قليلة السحب 05 13 صافية إلى قليلة السحب يفرن 04 10 قليلة السحب تتكاثر احيانا 05 12 قليلة السحب غريان 04 10 قليلة السحب تتكاثر احيانا 03 11 قليلة السحب تتكاثر احيانا ترهونة 06 12 إحتمال سقوط أمطار متفرقة 05 14 قليلة السحب تتكاثر احيانا بني وليد 07 15 قليلة السحب تتكاثر احيانا 05 15 قليلة السحب تتكاثر احيانا مزده 04 14 قليلة السحب تتكاثر احيانا 03 15 قليلة السحب تتكاثر احيانا ابونجيم 07 17 قليلة السحب تتكاثر احيانا 08 17 قليلة السحب تتكاثر احيانا القريات 04 15 قليلة السحب تتكاثر احيانا 06 16 قليلة السحب تتكاثر احيانا هون 07 18 قليلة السحب تتكاثر احيانا 07 18 قليلة السحب تتكاثر احيانا غدامس 04 17 السماء صافية 06 16 السماء صافية أوبارى 03 17 السماء صافية 03 18 السماء صافية سبها 03 18 السماء صافية 03 18 السماء صافية مرزق 02 18 السماء صافية 02 19 السماء صافية القطرون 02 18 السماء صافية 02 19 السماء صافية غات 03 18 السماء صافية 03 19 السماء صافية رأس لأنوف 10 16 سقوط أمطار متفرقة ورياح نشطة 10 17 إحتمال سقوط أمطار متفرقة البريقة 11 16 سقوط أمطار متفرقة ورياح نشطة 11 17 مغطاة جزئيا بالسحب اجدابيا 10 16 سقوط امطار متفرقة 09 17 مغطاة جزئيا بالسحب بنغازي 10 16 سقوط امطار متفرقة 10 17 سقوط امطار صباحا مرج 07 13 سقوط امطار متفرقة 06 14 سقوط امطار صباحا البيضاء 06 12 سقوط امطار متفرقة 05 12 سقوط امطار صباحا شحات 06 11 سقوط امطار متفرقة 06 11 سقوط امطار صباحا درنة 10 15 سقوط امطار متفرقة 10 16 مغطاة جزئيا بالسحب طبرق 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب 09 16 مغطاة جزئيا بالسحب جالو 08 20 مغطاة جزئيا بالسحب 07 19 قليلة السحب تتكاثر احيانا الجغبوب 07 19 مغطاة جزئيا بالسحب 06 19 قليلة السحب تتكاثر احيانا السرير 07 20 مغطاة جزئيا بالسحب 07 20 قليلة السحب تازربو 06 20 قليلة السحب 06 20 قليلة السحب الكفرة 05 19 قليلة السحب 05 19 قليلة السحب

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