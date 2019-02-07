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الحرس البلدي مصراتة يتلف 2600 صندوق دجاج غير مطابق للمواصفات

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أتلف جهاز الحرس البلدي مصراتة، الخميس، شحنة
دجاج مستورد غير مطابقة للمواصفات الليبية.

وقال آمر الدوريات مساعد ضابط أول محمد مصباح في
تصريح للرائد، إن الشحنة التي ضبطت تضم 2600 صندوق وزن كل منها 10 كيلوجرام، وذات
منشأ تركي

وأكد مصباح أن الشحنة ضبطت بالمنفذ الغربي لمدينة
مصراتة قبل 5 أيام قادمة من طرابلس، مضيفا أنها أتلفت بالتعاون مع شركة الخدمات
العامة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وبحضور مفتش صحي.

وكان مدير فرع جهاز الحرس البلدي بمصراتة العقيد
“يوسف مصطفى النحائسي” قد عزا في مقابلة سابقة مع الرائد عدم إتلافهم ما يضبطونه
من منتجات؛ لعدم توفر الإمكانيات.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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