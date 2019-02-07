كندا تعتزم استقبال “ضحايا العبودية” في ليبيا

تعتزم كندا الاستمرار في استقبال نحو 750 شخصا ممن وصفتهم بضحايا العبودية في ليبيا لاسيما بعد حصول 150 منهم على حق اللجوء فعليا.

وأشار وزير الهجرة الفيدرالي الكندي أحمد حسين إلى عزم بلاده استقبال 600 من هؤلاء الضحايا بعدما صُدم العالم خلال العام 2017 بالصور الوحشية لمن تم بيعهم كعبيد في ليبيا.

وأضاف بأن كندا واحدة من البلدان القليلة التي التزمت بالعمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم مسكن جديد لهم.

وكشف حسين عن سعي كندا لاستقبال 100 لاجئ من النيجر تم إنقاذهم من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا ومعظمهم كانوا ضحايا للإتجار بالبشر.

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