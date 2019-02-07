اخبار ليبيا الان

كندا تعتزم استقبال “ضحايا العبودية” في ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتزم كندا الاستمرار في استقبال نحو 750 شخصا ممن وصفتهم بضحايا العبودية في ليبيا لاسيما بعد حصول 150 منهم على حق اللجوء فعليا.

وأشار وزير الهجرة الفيدرالي الكندي أحمد حسين إلى عزم بلاده استقبال 600 من هؤلاء الضحايا بعدما صُدم العالم خلال العام 2017 بالصور الوحشية لمن تم بيعهم كعبيد في ليبيا.

وأضاف بأن كندا واحدة من البلدان القليلة التي التزمت بالعمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم مسكن جديد لهم.

وكشف حسين عن سعي كندا لاستقبال 100 لاجئ من النيجر تم إنقاذهم من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا ومعظمهم كانوا ضحايا للإتجار بالبشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك