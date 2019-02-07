إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة بالخطوط الجوية الأفريقية

العنوان-طرابلس

أصدرت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية قرارا رقم “2 “بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة.

وجاء هذا القرار تحت إطار مصلحة العمل بالشركة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الافريقية “مصطفى محمد معتوق” ونائب الرئيس” مفتاح الرقيبي” و أعضاء مجلس الإدارة وهم :”علي الهلالي”، “احمد التركي” و “خليفة النواع” و “جمال الحجاج” و “رجب السنوسي” ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى، الجهات المختصة تنفيذه.

وكما أصدرت الجمعية العمومية قرار رقم “4” يقضي بإعادة تعيين هيئة المراقبة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية والمثمتلين في رئيس هيئة المراقبة “معاوية بن غشير و أعضاء مجلس الإدارة” إبراهيم عبد الرحمن ، وعبد السلام ابو شحمة وفيروز النعاس، و عبد الرحمن لاغا”.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم شركة الخطوط الأفريقية” عمران الزبادي” أن هذا القرار سينفذ في مدينة بنغازي كذلك و سيساهم بشكل كبير في توحيد الشركة.

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