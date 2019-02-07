بدء التحقيقات في شحنة “المُدرعات التركية”

انطلقت التحقيقات الأولية حول حقيقة شحنة المُدرعات العسكرية والسيارات المُصفحة المُحتجزة في ميناء الخمس، أمس الأربعاء، بقيادة المدعي العام العسكري رفقة رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الوسطى ومدير النيابة العسكرية الجزئية الخمس ووكلاء النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام.

وتحفّظت جمارك ميناء الخمس على الباخرة “كارات” بعد وصولها من ميناء “مرسين” التركي وعلى متنها 5 حاويات تحتوي على 9 سيارات ومُدرعات مُجهّزة للاستخدام العسكري.

وطالبت إدارة ميناء الخمس المسؤولين عن السفينة باستخراج تصريح من قبل المجلس الرئاسي أو وزارة الداخلية يسمح بإدخال الشُحنة.

وقام جهاز المباحث فرع الخمس بالتحفظ على الشحنة المضبوطة إلى حين الانتهاء من التحقيقات وإعلان نتائجها النهائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية