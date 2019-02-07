مصراتة تستعد للاحتفال بذكرى فبراير

شهدت مدينة مصراتة عقد اجتماع بمبنى مراقبة الخدمات المالية للتنسيق والإعداد للاحتفال بالذكرى الـ8 لثورة 17 فبراير داخل نطاق البلدية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدير أمن مصراتة المكلف وأعضاء من مختلف القطاعات العامة بالمدينة وضع آلية للتنسيق والعمل على توفير الإمكانيات للاحتفال بهذه المناسبة فضلا عن تشكيل اللجنة العليا لذلك على أن تنبثق عنها اللجان الفرعية حسب اختصاصاتها.

وخلص الاجتماع إلى دعوة اللجان للاجتماعات الدورية للتنسيق فيما بينها بشأن التجهيزات ووضع البرامج المناسبة للاحتفالات.

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